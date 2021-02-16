Тысячу долларов на две 10-минутные передачи потратит Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

Сяржук Серабро • 16/2/21 15:19 • Экалогія

Закупку услуг по производству двух телепередач проводит Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Согласно техническому заданию, каждая из передач будет длительностью около 10 минут. Их собираются показать в июне и сентябре, а транслировать по сетям кабельных операторов Витебской области, IP-телевидения «ZALA» на территории Витебской области и посредством цифрового DVB-T вещания в Витебске и Орше.

«В передачах должны быть рассмотрены самые разные направления в деятельности экологической службы, отражены самые значимые события экологического календаря. Телевизионные передачи должны знакомить зрителей с природными особенностями, уникальными местами и достопримечательностями регионов Витебщины, рассказывать о том, что природно-экологическая и хозяйственно-экономическая характеристика территории во многом определяют специфику деятельности природоохранной службы каждого района Витебской области, которые имеют свою особенность и уникальность; повествовать о том, что состояние окружающей среды непосредственно формирует потенциал экономической сферы, из чего вытекает задача экологов — осуществлять контроль за сохранением природных ресурсов и их бережным использованием», — говорится в документе.

Ориентировочная стоимость изготовления этих передач составляет 2600 рублей. Закупка проводится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.