Повальные обыски в Беларуси, в Витебске пришли к правозащитнице Третьяковой

ННВ • 16/2/21 13:42 • Палітыка

С утра 16 февраля в Беларуси начались обыски у правозащитников и представителей журналистского сообщества, СК уверяет, что ищет тех, кто якобы финансировал протестную деятельность.



В Витебске с обыском пришли в квартиру родителей местной правозащитницы Ирины Третьяковой. Там силовики забрали книгу «Мониторинг отделений милиции».

— Милиционеров интересовали документы, литература, флешки, сим-карты, но они не стали забирать системный блок компьютера. У меня там много правозащитной литературы, но конфисковали только книгу, — приводит слова Третьяковой правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Спустя несколько часов после начала повальных обысков Следственный комитета распространил заявление, согласно которому обыски проходят в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, возбужденного по статье 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Якобы с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствие инициировало проведение обысков в правозащитных организациях.

Обысками занимаются сотрудники ГУБОПиК МВД, санкции на них выдала Генеральная прокуратура.