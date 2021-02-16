Письмо против санкций подписала только половина работников «Нафтана» и «Полимира»

ННВ • 16/2/21 22:14 • Палітыка

Только половина работников заводов «Нафтан» и «Полимир» согласилась поставить свои подписи под письмом против санкций в отношении белорусского режима.



С конца января под этим письмом к Международной организации труда, инициатором которого стала провластная Федерации профсоюзов Беларуси, усиленно собирали подписи по всем организациям и предприятиям Беларуси.

Как оказалось, на ОАО «Нафтан» под письмом подписались около 5000 работников этого предприятия, такие данные на 11 февраля приводит газета «Ветсник Нафтана».

На конец 2019 года, согласно годовой отчетности открытого акционерного общества, на нем трудилось свыше 10 000 сотрудников.