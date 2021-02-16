Любовник отбивался от напавшего на него ревнивого мужа ножом, его осудили за превышение пределов обороны

Іван Дзедушкін • 16/2/21 14:51 • Крымінал

42-летний житель Витебска ранил ножом напавшего на него ревнивого мужа женщины, с которой коротал время. Суд признал мужчину виновным по двум статьям.



Эта история с кровопролитием из-за женщины произошла в прошлом году в Городокском районе.

Компания из нескольких человек отдыхала со спиртным. Среди них был витеблянин, работавший в то время в местном колхозе, и замужняя женщина, с которой у витеблянина, как пишет местная газета, были «довольно близкие отношения».

В какой-то момент в помещение, где расположилась компания, ворвался муж женщины. Он стал бить жену, разбил телефон одного из участников застолья.

Витеблянин отбивался от ревнивого мужа метлой, и треснул его деревянным черенком по голове. Потом метлу у мужчины отняли, пытаясь успокоить обоих мужчин. Но супруг подруги витеблянина схватил со стола бутылку и замахнулся ей, в ответ противник взялся за нож.

В результате нападавший получил проникающее ранение в грудь, а также травму глаза, по которому попало метлой. Обе травмы эксперты посчитали тяжелыми, по опасности для жизни.

24 августа 2020 года суд Городокского района признал жителя Витебска виновным в причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (статья 155 УК за удар метлой) и в причинении тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны (статья 152 УК за удар ножом). Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием из заработка 25% в доход государства.

Адвокат витеблянина подал апелляцию, но 24 октября Витебский областной суд оставил ее без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменения.