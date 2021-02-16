КГК обнаружил завышение цен на продукты

ННВ • 16/2/21 20:15 • Эканоміка

В результате проверки Полоцкий межрайонный комитет государственного контроля обнаружил превышение торговых надбавок на продукты в Ушачском районе.



Так, оказалось, что в одном из частных магазинов были завышены цены на овсяные хлопья«Экстра» и изделие колбасное вареное мясное. Предельные торговые надбавки, установленные на эти продукты МАРТ, были превышена на 21,5% и 11,4% соответственно.

Кроме того в торговом объекте не соблюдался ассортиментный перечень товаров — в продаже отсутствовала рыба свежемороженая.

Также контролеры выявили в магазине ряд других нарушений: в продаже были товары с истекшими сроками годности (одно наименование – более года), а в торговом зале использовались электронные весы с истекшим сроком метрологической поверки.

КГК направил владельцу торгового объекта рекомендации об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.