Более 260 человек заболели COVID-19 за четыре недели в Вехнедвинском районе

Сяржук Серабро • 16/2/21 22:50 • Здароўе

За время эпидемии коронавирусной инфекции в Верхнедвинском районе этой болезнью заразились уже 2366 человек.



Новые данные об эпидемиологической ситуации в районе опубликовала газета «Дзвінская праўда». На 15 февраля там продолжали болеть 132 человека.

Напомним, что 18 января там было 170 активных случаев COVID-19, а общее количество заражений коронавирусом достигло 2103 человек.

Немного более благополучная обстановка в Городокском районе, где сейчас коронавирусной инфекцией болеют 84 человека, 10 из которых госпитализировано, а остальные лечатся дома.

По данным райисполкома в этом регионе зафиксировано 2113 случаев заболевания COVID-19. Как сообщали «ННВ», к 28 января там насчитывалось 2003 таких случая. Т.е. за две с половиной недели заразились 110 человек.