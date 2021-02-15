Уже 12 человек погибло на пожарах в Витебской области за две недели февраля

Сяржук Серабро • 15/2/21 15:33 • Здароўе

В среднем почти каждый день на пожарах в Витебской области в этом месяце гибнет по человеку.



Всего по состоянию на 15 февраля в регионе произошел 61 пожар — в среднем по 4 пожара в день.

В результате этих чрезвычайных ситуаций погибло уже 12 жителей области. Особо неблагополучными оказались сутки с 13 на 14 февраля, кода на Витебщине произошло сразу 10 пожаров, два из них привели к гибели людей.

Количество случаев пожаров в сутки возрастало к середине месяца по мере ухудшения погодных условий, когда жители сельской местности стали чаще пренебрегать правилами безопасности в попытке обогреть жилье.