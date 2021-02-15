Сильные морозы возвращаются в Беларусь, в Витебске замерзает Двина

ННВ • 15/2/21 22:43 • Экалогія

Во вторник, 16 февраля, синоптики предсказывают возвращение в Витебскую область сильных морозов — до −26°С. Объявлен желтый уровень опасности.



Холоднее всего этой ночью на Витебщине будет в Докшицах. Похоже, это местечко уверенно отбирает звание белорусского полюса холода у Езерищ.

В ночные и утренние часы при прояснениях минимальная температура воздуха понизится до -25..-26 °С, местами возможен туман. На отдельных участках дорог по прогнозам метеослужб сохранится гололедица.

Как сообщают «Народные новости Витебска», из-за установившихся в последний месяц зимы сильных морозов в областном центре начался ледостав на Двине, последний раз это явление наблюдали четыре года назад.