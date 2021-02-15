Нашли авто, сбившее школьника в Витебске — за рулем была жительница Минского района

• 15/2/21 14:23 • Здарэнні

Установлена личность водителя, совершившего 10 февраля наезд на 8-летнего мальчика в Витебске и скрывшегося с места ДТП.
ДТП! Дети! Сбил ребенка. Школьник попал под машину

Напомним, что школьник попал под автомобиль на перекрестке улиц Димитрова и Зеньковой. ДТП произошло в 15:00, милиция узнала о происшествии от медиков, которые в 22:00 сообщили о травмированном ребенке.

В конце концов, Госавтоинспекции удалось установить, что школьника сбила 40-летняя жительница Минского района, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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