Нашли авто, сбившее школьника в Витебске — за рулем была жительница Минского района

Іван Дзедушкін • 15/2/21 14:23 • Здарэнні

Установлена личность водителя, совершившего 10 февраля наезд на 8-летнего мальчика в Витебске и скрывшегося с места ДТП.



Напомним, что школьник попал под автомобиль на перекрестке улиц Димитрова и Зеньковой. ДТП произошло в 15:00, милиция узнала о происшествии от медиков, которые в 22:00 сообщили о травмированном ребенке.

В конце концов, Госавтоинспекции удалось установить, что школьника сбила 40-летняя жительница Минского района, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.