Магазин сгорел в Шумилинском районе. Видео

Зоя Машэка • 15/2/21 10:38 • Здарэнні

14 февраля в деревне Большие Лежни Шумилинского района произошел пожар в магазине.



В выходной день магазин не работал, покупателей не было. Поэтому в результате пожара никто не пострадал.

Огнем в здании магазина была повреждены крыша, потолочное перекрытие, перегородка внутри магазина, а также закопчены стены, товар.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии магазин мог загореться из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.