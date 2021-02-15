Магазин сгорел в Шумилинском районе. Видео
14 февраля в деревне Большие Лежни Шумилинского района произошел пожар в магазине.
В выходной день магазин не работал, покупателей не было. Поэтому в результате пожара никто не пострадал.
Огнем в здании магазина была повреждены крыша, потолочное перекрытие, перегородка внутри магазина, а также закопчены стены, товар.
Причина пожара устанавливается. По предварительной версии магазин мог загореться из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.
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