Ледостав на Двине начинается только в конце зимы

• 15/2/21 22:00 • Экалогія

15 февраля на Двине в Витебске начался ледостав, последний раз такое было четыре года назад.
Ледостав на Двине начинается только в конце зимы. Фото Юрия Шепелева

Ледяное поле перегородило реку у моста Блохина, спускающиеся вниз по течению льдины, оторвавшиеся от заберегов, уже не могут его разрушить, а наооборот — наращивают площадь ледяного покрова.

Ледостав на Двине начинается только в конце зимы. Фото Юрия Шепелева

Судя по тому, что прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Витебске ожидается очередное понижение температуры, лед может полностью сковать Двину.

Ледостав на Двине начинается только в конце зимы. Фото Юрия Шепелева

Замерзшая Двина в последние годы стал экзотикой для горожан. Последний раз реку, укрытую льдом, жители Витебска могли наблюдать еще в 2017 году.

Ледостав на Двине начинается только в конце зимы. Фото Юрия Шепелева

Отметим, что это было еще до запуска Витебской ГЭС, в условиях зимнего ледостава гидроэлектростанции еще не приходилось работать, как она себя поведет в таких условиях неизвестно.

Ледостав на Двине начинается только в конце зимы. Фото Юрия Шепелева

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