Ледостав на Двине начинается только в конце зимы

Юрый Шэпелеў • 15/2/21 22:00 • Экалогія

15 февраля на Двине в Витебске начался ледостав, последний раз такое было четыре года назад.



Ледяное поле перегородило реку у моста Блохина, спускающиеся вниз по течению льдины, оторвавшиеся от заберегов, уже не могут его разрушить, а наооборот — наращивают площадь ледяного покрова.

Судя по тому, что прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Витебске ожидается очередное понижение температуры, лед может полностью сковать Двину.

Замерзшая Двина в последние годы стал экзотикой для горожан. Последний раз реку, укрытую льдом, жители Витебска могли наблюдать еще в 2017 году.

Отметим, что это было еще до запуска Витебской ГЭС, в условиях зимнего ледостава гидроэлектростанции еще не приходилось работать, как она себя поведет в таких условиях неизвестно.