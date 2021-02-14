На 7,5% выросли цены в Витебской области за год согласно официальной статистике. Верите?

Сяржук Серабро • 14/2/21 16:25 • Эканоміка

Потребительские цены в Витебской области в январе даже согласно официальной статистике были выше, чем год назад на 7,5%. Это самый высокий показатель за четыре года.



Согласно данным Главного статистического управления Витебской области, по сравнению с январем 2020 года услуги и непродовольственные товары подорожали на 8,4%, а продукты — на 6,8%. Такого роста потребительских цен не наблюдалось с 2016 года.

При этом за первый месяц 2021 года цены продовольственные товары успели вырасти на 1,6%, на непродовольственные товары — на 1,2%, а на услуги — на 0,5%. То есть при сохранении таких темпов инфляции продукты к концу года могут подорожать на 19,2%.

Год назад мы публиковали цены на ингредиенты для популярного на постсоветском пространстве сала «Оливье». Сейчас, если сравнить стоимость продуктов, то выясняется, что традиционный новогодний салат подорожал за год на почти треть.

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 8 рублей 45 копеек (6 рублей 35 копеек) — 33,1%;

Картофель (1 кг) — 1 рубль 11 копеек (65 копеек) — 70,8%;

Морковь (1 кг) — 82 копейки (49 копеек) — 67,3%;

Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 15 копеек (79 копеек) — 45,6%;

Зеленый горошек (1 банка) — 1 рубль 55 копеек (1 рубль 49 копеек) — 4%;

Маринованные огурцы (850 грамм) – 4 рубля 55 копеек (3 рубля 15 копеек) — 44,4%;

Яйца (10 штук) — 2 рубля 20 копеек (2 рубля 21 копейка) — −0,5%;

Майонез (200 грамм) – 89 копеек (75 копеек) — 18,7%.

Как видим, если год назад подготовить тазик салата к новогоднему застолью стоило 15 рублей 88 копеек, то теперь уже 20 рублей 72 копейки. Рост за год составил 30,5%.

Особенно ошеломителен рост цены на национальный белорусский продукт — картошку, которая подорожала более чем на 70%. Т.е. даже больше, чем доллар.

Как видите, девальвация белорусского рубля в индекса салата «Оливье» составила 30,5%, «Докторской» колбасы — 33,1%, а картошки — 70,8%.