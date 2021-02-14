Грузовик снесло в ветром в кювет, а фура застряла на выезде от заправки — последствия снегопада на востоке Витебщины

Зоя Машэка • 14/2/21 15:14 • Экалогія

13 февраля по востоку Витебщины прошли сильные снегопады и снежные заносы на дорогах стали причиной целого ряда инцидентов.



Так, на 551 километре трассы M1 патрульный автомобиль ГАИ обнаружил в снегу на обочине грузовой фургон. Машина стояла с включенной «аварийкой».

Как оказалось, сильный порыв ветра снес грузовик, обладающий большой парусностью, с проезжей части дороги, и тот попал в снежную западню.

Экипаж ГАИ вызвал погрузчик дорожных служб, при помощи которого удалось вытащить фургон, застрявший на нерасчищенной обочине.

Позже в тот же день помощь потребовалась дальнобойщику, у которого фура застряла при выезде от автозаправки в Толочинском районе, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники ГАИ остановили чистивший дорогу грейдер и при его помощи большегруз удалось вытащить из снежного перемета.

Напомним, что вчера в Орше выпало сразу 9 миллиметров осадков, высота снежного покрова к концу дня достигла 44 сантиметров. Скорость порывов ветра при этом достигала 16 метров в секунду.