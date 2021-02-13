Женщина сильно обгорела, пытаясь спасти свой дом в Ушачском районе. Она в больнице

Зоя Машэка • 13/2/21 11:51 • Здарэнні

Утром 12 февраля произошел пожар в деревне Двор Плино Ушачского района, ожоги получила 54-летняя хозяйка горевшего дома, которая пыталась потушить огонь.



58-летнего хозяина загоревшегося дома на момент пожара на месте не было, по-тому его супруга попыталась потушить жилище одна. В результате она получила ожиги 1-й и 2-й степени, а также отравление продуктами горения.

Потушить дом ей не удалось, к приезду пожарных крыша здания горела открытым пламенем. Огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавшую на пожаре сельчанку госпитализировали в больницу.

По предварительной версии сельский бревенчатый дом мог загореться из-за короткого замыкания проводки, сообщается пресс-службой МЧС.