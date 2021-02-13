Синоптики понизи уровень опасности с оранжевого до желтого, но снега в Орше добавится еще
14 февраля, в воскресенье, по востоку Витебской области ночью местами сохранится усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
На отдельных участках дорог региона ожидается гололедица гололедица. В воскресенье вечером снегопад возможен в Витебске и Сенно, в понедельник днем — в Орше.
За минувшие сутки значительно вырос снежный покров в Орше. Там выпало 9 миллиметров осадков, высота сугробов при этом увеличилась с 36 до 44 сантиметров.
Согласно долгосрочному прогнозу в этом райцентре в ближайшие три дня выпадет еще более 5 миллиметров осадков. В Витебске снегопады ожидаются слабые — всего 2,3 миллиметра осадков.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: