Поезд сбил двух рабочих в Орше — они расчищали пути от снега

Зоя Машэка • 13/2/21 22:54 • Здарэнні

13 февраля в результате наезда поезда в Орше один человек погиб, а второй госпитализирован с травмами.



Согласно информации СК трагедия произошла на станции «Орша Западная» Двое рабочих расчищали железнодорожное полотно от снега и попали под шедший по этому пути дизель-поезд «Орша-Кричев».

Машинист состава, заметив рабочих, стал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В результате один из попавших под поезд — 39-летний рабочий — погиб на месте происшествия, а его напарник — 34-летний мужчина — поулчил серьезные травмы и был госпитализирован.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. На станции изъяли необходимые документы, провели опросы очевидцев происшествия. СК начал проверку по факту этого несчастного случая, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, в три часа ночи в Орше высота снежного покров составляла 39 сантиметров, к шести часам утра она увеличилась и достигала 41 сантиметра.