Ненормально холодная погода установилась в Витебске в феврале
Температура атмосферного воздуха в Витебске в феврале держится почти на шесть градусов ниже нормы.
Если в начале месяца температура слегка превышала обычную среднемесячную, то с 5 февраля столбик термометра резко опустился вниз и с тех пор эти показатели ниже обычных.
Так, норма среднемесячной температуры февраля в Витебске составляет −4,7 °C, в то время как фактическая средняя температура за 12 истекших дней — −10,4 °C, что дает отклонение от нормы в −5,7 °C.
Самая низкая температура атмосферного воздуха в областном центре была 6 февраля, когда термометр на метеостанции показал −17,6 °C. А теплее всего было 3 февраля, правда и тогда воздух не прогрелся выше −1 °C.
При этом за 12 дней этого месяца в Витебске выпало только 13 миллиметров осадков, что составляет всего 26% от месячной нормы.
С начала года в Витебской области холодовые травмы получили 49 человек, еще 1199 пациентов пострадали от гололедных травм.
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