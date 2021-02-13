Ненормально холодная погода установилась в Витебске в феврале

Сяржук Серабро • 13/2/21 14:33 • Здароўе

Температура атмосферного воздуха в Витебске в феврале держится почти на шесть градусов ниже нормы.



Если в начале месяца температура слегка превышала обычную среднемесячную, то с 5 февраля столбик термометра резко опустился вниз и с тех пор эти показатели ниже обычных.

Так, норма среднемесячной температуры февраля в Витебске составляет −4,7 °C, в то время как фактическая средняя температура за 12 истекших дней — −10,4 °C, что дает отклонение от нормы в −5,7 °C.

Самая низкая температура атмосферного воздуха в областном центре была 6 февраля, когда термометр на метеостанции показал −17,6 °C. А теплее всего было 3 февраля, правда и тогда воздух не прогрелся выше −1 °C.

При этом за 12 дней этого месяца в Витебске выпало только 13 миллиметров осадков, что составляет всего 26% от месячной нормы.

С начала года в Витебской области холодовые травмы получили 49 человек, еще 1199 пациентов пострадали от гололедных травм.