Депутаты решили жить по средствам — бюджет Витебске запланирован без дефицита

Сяржук Серабро • 13/2/21 13:58 • Эканоміка

Бюджет Витебска на 2021 год сформирован одинаковым по расходам и доходам — 325 331 205 рублей. Экономить будут на ЖКХ и благоустройстве. Приводим цифры.



Медицина из городского бюджета в этом году получит на миллион больше, чем в прошлом — на здравоохранение планируется потратить 48 633 768 рублей против 47 423 272 рублей в 2019 году. А вот финансирование на образования урезали почти на девять миллионов — 180 731 283 рубля, тогда как год назад было 189 303 504 рубля.

Финансирование городского транспорта осталось примерно на прежнем уровне, в бюджет для этого заложено 10 015 785 рублей. Правда, городской электротранспорт получит несколько меньше, чем в 2020 году — 7 681 860 рублей вместо 8 051 169.

Сфера жилищно-коммунальных услуг и строительства получит из бюджета Витебска почти на треть меньше, чем в прошлом году. На это депутаты решили потратить только 40 749 876 рублей. В результате на строительство жилья выделяется 558 000 рублей (700 000 рублей в 2020 году), на ЖКХ — 14 077 234 рубля (17 342 077 рублей), на благоустройство города — 23 648 342 рубля (29 217 266 рублей), другие вопросы в области ЖКУ — 2 466 300 рублей вместо 10 388 135.

Культура в этом году получит 6 257 600, что примерно на 10 000 меньше прошлогодней суммы. А вот финансирование физкультуры урезали в два раза — 5 193 178 рублей против 11 014 340.На социальную политику выделяют 12 398 217 рублей — почти на два миллиона больше.

Более чем две трети доходов бюджета планируют получить собирая налоги — 237 054 471 рубль. Безвозмездных поступлений в городской бюджет из других бюджетов страны будет меньше на четыре с лишним миллиона — 52 796 069 рублей, а не 57 116 039 рублей, как в прошлом году.

Поступлений от штрафов в городской бюджет заложили на 6% больше, чем в 2020 году — 1 979 162 рубля против 1 865 235. Что, впрочем, примерно соотвествует увеличению базовой величины с 27 до 29 рублей.