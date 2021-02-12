Торговала икрой через мессенджер — у жительницы Витебска милиция конфисковала коробку консервов

ННВ • 12/2/21 20:38 • Эканоміка

У 28-летней девушки из Витебска милиция конфисковала коробку с красной икрой, за то что она продавала консервы через мессенджер.



Девушку задержали оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района совместно с сотрудниками управления оперативных мероприятий ИМНС по Витебской области при попытке продать 140-гарммовую банку красной икры.

По версии силовиков витеблянка размещала объявления о продаже консервированной икры в одном из популярных мессенджеров. Там же договаривалась о цене, назначала встречу и приносила покупателям товар.

На допросе девушка рассказала, что покупала в России. ОБЭП изъял у витеблянки 50 баночек икры «Лососевой зернистой Премиум» общей стоимоастью 350 рублей.

Никаких документов, подтверждающих происхождение и качество товара, женщина предоставить не смогла. Консервы у нее конфисковали, а за незаконную предпринимательскую деятельность составили протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.