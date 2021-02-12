Погода в Витебской области завтра ухудшится: сильный ветер, метель и снежные заносы

• 12/2/21 22:05 • Здароўе

13 февраля в субботу на большей части Витебской области сохранится сильный ветер, скорость порывов может достигать 15-20 метров в секунду.
Девушка в меховой куртке во время метели в Витебске, январь 2016 года. Фото Сергея Серебро

В пятницу, 12 февраля, скорость ветра на метеостанциях Витебщины достигала 15 метров в секунду во время порывов, снега выпало не очень много — от 2 до 4 миллиметров в отдельных местах.

В субботу ночью и утром во многих районах ожидается метель, а на дорогах снежные заносы. По юго-востоку Беларуси синоптики предсказывают сильный снег.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 