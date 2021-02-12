По 1000 рублей будут доплачивать ежемесячно молодым специалистам в АПК Витебской области за счет бюджета

Сяржук Серабро • 12/2/21 12:58 • Эканоміка

На ежемесячную доплату в размере 1000 рублей в течение трех лет могут претендовать молодые специалисты, работающие в сельхозорганизациях Витебской области. Узнали, кому положена надбавка.



Решение о дополнительной мере социальной поддержки было принято Витебским областным советом депутатов 4 февраля. Это решение предусматривает ежемесячную выплату 1000 рублей молодым специалистам в течение трех лет. Выплаты будут производится за счет областного бюджета.

Претендовать на этот «приварок» могут только выпускники 2020 года и последующих лет, учившиеся на специальностях «Ветеринарная медицина» и «Зоотехния». То есть, молодому агроному доплата не положена.

Для того чтобы в течение трех лет получать 1000 рублей ежемесячно, молодой специалист должен заключить контракт на 5 лет. При этом помощь предназначена только для работников предприятий, перечисленных в № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».

Это решение вступает в силу с 1 марта. После этого молодые ветврачи и зоотехники в колхозах Витебщины могут ожидать поступления денег на их зарплатные карточки в течение месяца, следующего за расчетным.

Большие проблемы с дефицитом специалистов в упомянутых областях не в последнюю очередь способствовали сильному сокращению поголовья коров в Витебской области в 2019 году. Впрочем, вряд ли молодой ветеринар или зоотехник, даже с такой доплатой, смогут в одиночку обеспечить заготовку кормов на зиму. А ведь от бескормицы животные страдают больше всего.