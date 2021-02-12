Лесоруб погиб в Сенненском районе, его убило деревом
11 февраля в Сенненском районе на лесоповале погиб 59-летний мужчина, на которого упало дерево.
По данным следствия, на делянке вблизи деревни Пушкари одно из подпиленных деревьев упало на вальщика, причинив ему тяжелые травмы. В результате мужчина погиб на месте.
По предварительной версии причиной несчастного случая могло стать нарушение требований безопасности самим погибшим при валке леса.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы.
Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человек, сообщается пресс-службой СК.
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