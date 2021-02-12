Лесоруб погиб в Сенненском районе, его убило деревом

Іван Дзедушкін • 12/2/21 14:05 • Здарэнні

11 февраля в Сенненском районе на лесоповале погиб 59-летний мужчина, на которого упало дерево.



По данным следствия, на делянке вблизи деревни Пушкари одно из подпиленных деревьев упало на вальщика, причинив ему тяжелые травмы. В результате мужчина погиб на месте.

По предварительной версии причиной несчастного случая могло стать нарушение требований безопасности самим погибшим при валке леса.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы.

Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человек, сообщается пресс-службой СК.