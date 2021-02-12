КГК предложил аптекам снизить цены на лекарства, не дожидаясь предписаний

ННВ • 12/2/21 15:17 • Здароўе

Снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний после проверок, предложил аптекам Комитет госконтроля.



Проверки в аптеках по всей стране начались после сильного подорожания ряда лекарств. Проводят их Комитет госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполком и, почему-то, Федерации профсоюзов Беларуси.

В ходе мониторинга проверяющие собираются установить насколько обоснован рост цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.

Кроме того будет проанализирована информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров этой продукции.

По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка, говорится в заявлении КГК.