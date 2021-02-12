КГК предложил аптекам снизить цены на лекарства, не дожидаясь предписаний
Снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний после проверок, предложил аптекам Комитет госконтроля.
Проверки в аптеках по всей стране начались после сильного подорожания ряда лекарств. Проводят их Комитет госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполком и, почему-то, Федерации профсоюзов Беларуси.
В ходе мониторинга проверяющие собираются установить насколько обоснован рост цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.
Кроме того будет проанализирована информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров этой продукции.
По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка, говорится в заявлении КГК.
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