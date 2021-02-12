Избил жену видеомагнитофоном — 30 ударов от мужа получила жительница Лиозненского района

ННВ • 12/2/21 14:49 • Крымінал

В Лиозненском районе мужчина избил видеомагнитофоном свою жену, попало и малышу, который находился у нее на руках.





Как установили проверка Лиозненского РОВД во время семейной ссоры супруг нанёс женщине не менее тридцати ударов видеомагнитофоном. Мужчину не остановило даже то, что на руках у жены находился их маленький ребенок, которому тоже перепало от отца.

В результате районная прокуратура возбудила по материалам проверки РОВД уголовное дело по статье 154 УК — истязание. Семейного дебошира теперь могут посадить на три года, сообщает газета «Сцяг перамогі».