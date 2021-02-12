Избил жену видеомагнитофоном — 30 ударов от мужа получила жительница Лиозненского района

• 12/2/21 14:49 • Крымінал

В Лиозненском районе мужчина избил видеомагнитофоном свою жену, попало и малышу, который находился у нее на руках.
Видеомагнитофон, видеокассеты. Фото pixabay.com

Как установили проверка Лиозненского РОВД во время семейной ссоры супруг нанёс женщине не менее тридцати ударов видеомагнитофоном. Мужчину не остановило даже то, что на руках у жены находился их маленький ребенок, которому тоже перепало от отца.

В результате районная прокуратура возбудила по материалам проверки РОВД уголовное дело по статье 154 УК — истязание. Семейного дебошира теперь могут посадить на три года, сообщает газета «Сцяг перамогі».

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