Яркое гало наблюдали над Глубоким

ННВ • 11/2/21 13:38 • Экалогія

Утром 10 января на Глубокоим наблюдалось интересное атмосферное оптическое явление — гало вокруг солнца, его фото опубликовала газета «Веснік Глыбоччыны».



По информации издания, кроме паргелиев над горизонтом, также был виден и солнечный столб. В отличие от радуги в гало, цвета спектра расположены в обратную сторону.

Образуется такое явление из-за преломления лучей света в ледяных кристалликах, обычно в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.

В народных приметах зимой гало предвещает усиление мороза. Сегодня утром, 11 февраля, на метеостанции в Докшицах столбик термометра опустился до −19,1 °C.