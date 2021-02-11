Суд отказался начинать банкротство завода «Визас»

Сяржук Серабро • 11/2/21 15:38 • Эканоміка

Суд отклонил заявление завода «Визас» о признании его банкротом. «ННВ» узнали, что могло послужить причиной его подачи.



17 декабря прошлого года открытое акционерное общество завод «ВИЗАС» подало в экономический суд Витебской области заявление о признании предприятия банкротом.

В нем говорилось, что предприятие работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, а денежные поступления не позволяют исполнять платежные обязательства.

По информации, указанной в заявлении сумма задолженности завода перед кредиторами на 1 октября составляла 10 850 000 рублей, что на тот момент равнялось примерно 4 141 000 долларов США. На заводе работает 189 человек.

2 февраля состоялось заседание экономического суда Витебской области, на котором это заявление рассматривалось. Суд определил заявление ОАО завод «ВИЗАС» об экономической несостоятельности возвратить, по причине отсутствия оснований для начала процедуры банкротства.

После этого администрация предприятия запланировала в кратчайшие сроки разработать комплекс мер по экономической стабилизации завода, сообщается на официальном сайте «ВИЗАС».

«ННВ» удалось узнать об одном из недавних эпизодов, в результате которого увеличилась задолженность предприятия. Так, летом 2019 года российское акционерное общество «Лама» заказала на витебском заводе станок — зубошлифовальный полуавтомат с ЧПУ. По договору стоимость изготовления станка и пусконаладочных работ составляла 326 000 долларов.

Россияне перечислили заводу аванс в размере 10 227 507 российских рублей, что было эквивалентно 160 600 долларам. Витебское предприятие должно было изготовить этот станок до 19 февраля 2020 года.

В ноябре 2019 года заказчик поинтересовался, как продвигаются дела с их станком. С «ВИЗАС» им ответили, что станок запущен в производство, но предложили подписать допдоговор о продлении сроков изготовления до апреля 2020 года.

Из России в Витебск выехал представитель АО «Лама», который осмотрел производство на заводе, сфотографировал производственные площади и пришел к выводу, что их станок и не начинали делать.

В результате россияне отказались от подписания дополнительного соглашения, а 21 февраля прошлого года направили витеблянам претензию с предложением расторгнуть договор и вернуть аванс. Через месяц они направили вторую претензию с требование о возврате денег и объявление об отказе от договора.

13 июля 2020 года арбитражный суд в Чебоксарах рассмотрел заявление акционерного общества «Лама» о расторжении договора и взыскании с витебского предприятия 11 537 520 российских рублей.

По решению российского суда с «ВИЗАС» должны взыскать в пользу истца 10 227 507 российских рублей долга, 818 757 российских рублей пени, 153 971 российских рублей процентов за пользование чужим денежными средствами за период с 31 марта 2020 по 9 июля 2020 и далее взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ с 10 июля 2020 на сумму долга по день его погашения, а также 77 546 российских рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Таким образом, вместо того, чтобы заработать 326 000 долларов, завод оказался должен 11 277 781 российских рублей, что сейчас составляет около 395 000 белорусских рублей.