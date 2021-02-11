Оранжевый уровень опасности: скоро в Беларуси ожидают циклон Volker
12 февраля по востоку Витебской области ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
Ночью по востоку, а днем в пятницу по большей части ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
13 февраля на большей части Витебской области сильный ветер сохранится.
В эти дни на погоду на территории Беларуси будут влиять фронты циклона Volker, который в это время станет смещаться из Украины в Брянскую область России.
Напомним, что в 2016 году, во время циклона Daniella в Витебске за сутки выпало 34 миллиметра осадков. Снег из города вывозили несколько дней.
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