Оранжевый уровень опасности: скоро в Беларуси ожидают циклон Volker

• 11/2/21 22:16 • Здарэнні

12 февраля по востоку Витебской области ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
Циклон «Даниэлла» («Daniella») прошел над Витебском оставив огромные сугробы. Фото Сергея Серебро

Ночью по востоку, а днем в пятницу по большей части ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

13 февраля на большей части Витебской области сильный ветер сохранится.

В эти дни на погоду на территории Беларуси будут влиять фронты циклона Volker, который в это время станет смещаться из Украины в Брянскую область России.

Напомним, что в 2016 году, во время циклона Daniella в Витебске за сутки выпало 34 миллиметра осадков. Снег из города вывозили несколько дней.

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