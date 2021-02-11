Неизвестное авто сбило школьника в Витебске. Мальчик в больнице, ГАИ ищет водителя
10 февраля в Витебске под машину попал 8-летний школьник, водитель с места происшествия скрылся.
В ГАИ о ребенке, получившем травмы в результате наезда автомобилем, сообщили только в 22:00. Как выяснилось, машина сбила его еще около 15:00.
ДТП произошло на перекрестке улиц Димитрова и Зеньковой, после чего водитель неустановленного автомобиля скрылся с места происшествия.
Сейчас Госавтоинспекция начала розыск водителя, причастного к наезду на ребенка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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