Неизвестное авто сбило школьника в Витебске. Мальчик в больнице, ГАИ ищет водителя

Іван Дзедушкін • 11/2/21 12:01 • Здарэнні

10 февраля в Витебске под машину попал 8-летний школьник, водитель с места происшествия скрылся.



В ГАИ о ребенке, получившем травмы в результате наезда автомобилем, сообщили только в 22:00. Как выяснилось, машина сбила его еще около 15:00.

ДТП произошло на перекрестке улиц Димитрова и Зеньковой, после чего водитель неустановленного автомобиля скрылся с места происшествия.

Сейчас Госавтоинспекция начала розыск водителя, причастного к наезду на ребенка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.