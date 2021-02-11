Из-за прорыва труб в Витебске без горячей воды оставались 12 домов, 2 детсада и школа

• 11/2/21 11:24 • Здароўе

Снабжение горячей водой 12 многоквартирных домов, 2 детских садов и школы было прервано 10 февраля в Витебске из-за аварии трубопровода.
Ночной ремонт аварийного участка теплотрассы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Прорыв 100-миллиметровой трубы произошел у дома №3 корпус 1 на улице Петруся Бровки. Спасателям об аварии сообщили в 17:18.

Починить трубы удалось к ночи, в 23:10 водоснабжение потребителей полностью восстановили, сообщается пресс-службой МЧС.

В тое время в областном центре температура воздуха была в районе 16 градусов ниже нуля по шкале Цельсия.

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1 каментар

  1. Odin Negodin  
    11/люты/2021 у 11:40

    николайкино хозяйство разваливается. Вот ведь чутье у функционера - как вовремя он из города смылся..

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