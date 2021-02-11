450 долларов штрафа за стих 29:2 из книги «Притчей Соломона» — суд наказал женщину за фото с этой цитатой

• 11/2/21 21:28 • Палітыка

1160 рублей штрафа должна выплатить 56-летняя жительница поселка Октябрьский Витебского района Валентина Криштопенко за фото с цитатой из Библии.
Юстиция, правосудие, Фемида, весы, темнота, мрак. Фото pixabay.com

С отрывком из 2 стиха 29 главы книги «Притчей Соломона», гласящим «Когда господствует нечестивый, народ стенает» (в синодальном переводе), женщина сфотографировалась в различных местах поселка, а затем опубликовала эти фотографии в Telegram.

В результате милиция составила на Криштопенко протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 23.34 КоАП — нарушение установленного порядка пикетирования, совершенное повторно.

11 февраля судья Михаил Зубеня признал женщину виновной и постановил наказать ее штрафом в размере 1160 рублей. При этом Валентина Криштопенко инвалид 1-й группы и живет на пенсию, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

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