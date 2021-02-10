Родившегося в Березинском заповеднике орлана нашли в Венгрии

ННВ • 10/2/21 11:27 • Экалогія

Орлан, родившийся в Березинском заповеднике, сейчас зимует в Венгрии. Как это узнали?



Первое достоверно подтвержденное место гнездования орлана-белохвоста на территории Березинского биосферного заповедника обнаружили на одном из минеральных островов болотного массива Пострежское. Во время экспедиции сотрудников заповедника и АПБ на 33-метровой ели нашли крупное гнездо.

В середине июня 2018 года в этом гнезде заметили довольно крупного птенца, его окольцевали — пометили двумя цветными кольцами: черным М518 и сине-оранжевым Н518.

И вот 26 января 2021 года в рыбоводческом хозяйстве в округе Хайд-Бихар на востоке Венгрии зарегистрировали того самого орлана, которого окольцевали в заповеднике на территории Витебской области 2,5 года назад.

Фотографии белорусского орлана удалось сделать венгерскому бёрдвотчеру Тару Яносу (Tar János). На снимках птицы крупным планом на левой лапе отчётливо видно кольцо с номером Н518, сообщает газета «Лепельскі край».

Таким образом, вылупившегося в Березенском заповеднике орлана-белохвоста обнаружили в 917 километрах от места рождения.