Рейсовый автобус сгорел недалеко от Новолукомля

ННВ • 10/2/21 10:11 • Здарэнні

Вечером 9 февраля в Чашникском районе сгорел рейсовый автобус.



Пожар автобуса «МАЗ-256» случился на остановке в деревне Гора. Около 18:00 64-летний водитель остановил машину и вышел из салона, а когда вернулся, обнаружил, что автобус горит. Взять огнетушитель в салоне он уже не смог.

В результате пожара огнем в автобусе филиала «Автотранспортное предприятие №14 г. Лепеля» ОАО «Витебскоблавтотранс», произведенном в 2005 году, был уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в это время в автобусе не было, люди не пострадали.

По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. По предварительной версии возгорание в автобусе могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.