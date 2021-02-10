Падение объемов жилищного строительства в Витебской области — сдали на 400 квартир меньше, чем в 2019 году

Сяржук Серабро • 10/2/21 19:26 • Эканоміка

За 2020 год в Витебской области было построено 3900 новых квартир, что на 9% меньше, чем в 2019. Приводим цифры.



Всего по данным статистики в эксплуатацию ввели 310 115 квадратных метров жилья, по этому показателю снижение объемов составил 4,9% против позапрошлогодних. Примечательно, что в декабре сдали 69 100 квадратных метров жилья, т.е. почти четвертую часть всех площадей, построенных за год.

Большую часть из этого жилья люди построили за свой счет — 174 000 квадратных метров, что составляет 56,1% от всего жилья введенного в эксплуатацию. Еще 101 100 квадратных метров было построено за счет кредитов банков, при чем на льготные кредиты — только 18 100 квадратных метров или 5,9%.

За счет средств консолидированного бюджета в Витебской области в прошлом году построили только 17 800 квадратных метров жилья, а за собственные средства организаций еще меньше — 15 500 квадратных метров.

Отметим также, что в прошлом году по сравнению с 2019 строили меньше многоквартирных домов (на 5,4%) и больше индивидуальных (на 8,7%). При этом особенно резко сократилось строительство в сельской местности — там построили на 15,2 меньше, чем в 2019 году.