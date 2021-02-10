На 29 000 рублей могут оштрафовать директора Миорского КБО за покупку дорогой легковушки

Зоя Машэка • 10/2/21 11:45 • Эканоміка

КГК выявил, что в прошлом году КУП «Миорский КБО» приобрел легковой автомобиль 33 000 рублей, при наличии базовой модели на 30% дешевле этой суммы.



При этом государственная закупка служебного автомобиля с дополнительными опциями осуществлена с нарушением установленного порядка (при наличии задолженности за энергоресурсы), но одобрена Миорским райисполкомом, сообщает пресс-служба КГК.

В результате отношении директора КБО составили протокол об административном правонарушении. Санкции предусматривают за такое правонарушение штраф в размере от 600 до 1000 базовых величин — от 17 400 до 29 000 рублей.

Отметим, что именно в Миорском районе пенсионеры из Дисны не могли постричься в течение двух месяцев, так как местное КБО перестало практиковать выезды парикмахеров в район.