Метель, заносы и до -23 °C — какая погода будет завтра в Витебской области

ННВ • 10/2/21 21:36 • Здароўе

Завтра, 11 февраля, по юго-востоку Беларуси ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы. Объявлен оранжевый уровень опасности. В Витебской области будет и сильный мороз.



Во многих районах страны пройдет небольшой снег. Днем по юго-востоку ожидается временами сильный снег и метель, а на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью по северной половине Беларуси возможны морозы до −20 °C. При этом в Витебской области в некоторых местах температура может опуститься до -23 °C, например, в Докшицах, которые, судя по всему, этой зимой решили отвоевать звание полюса холода в Беларуси у Езерища.