Двух мертвых мужчин нашли в замерзшем кунге от грузовика в Городокском районе

Іван Дзедушкін • 10/2/21 10:33 • Здарэнні

9 февраля тела двух мужчин без признаков жизни были найдены в заметенном снегом так называемом «кунге» от военного грузовика на территории одного из предприятий Городокского раойна.



Погибших обнаружил работник предприятия, открывший кузов, переоборудованный под бытовку. Открыв «кунг» мужчина почувствовал запах газа и услышал его шипение. Он перекрыл вентиль баллона и попытался разбудить находившихся внутри будки людей, но оказалось, что они мертвы.

Как позже выяснилось, вечером 7 февраля 54-летний и 57-летний мужчины приехали в Городокский район и, с разрешения знакомого, решили переночевать в автомобильном кузове на территории этого предприятия. С собой они привезли баллон с бытовым газом и газовую горелку, при помощи которой собирались отапливать «кунг» и готовить еду.

Место происшествия уже осмотрела следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии погибшие могли отравиться газом после того, как горелка самопроизвольно потухла, сообщает пресс-служба СК.