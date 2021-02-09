В Орше прорвало водопровод еще в одном месте
В результате аварии на водопроводе без холодного водоснабжения в Орше оставались 15 домов в частном секторе.
Авария произошла 8 февраля, в 7:40 МЧС получило сообщение о порыве трубы холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров в районе дома №1 на 2-м Больничном переулке.
Отремонтировать трубопровод и восстановить подачу холодной воды жильцам частного сектора удалось к 18:35 в тот же день, сообщается пресс-службой МЧС.
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