В одном из колхозов Полоччины ночью пропали трактор и сторож. «МТЗ-82» нашли быстро, а вот человека обнаружили только через несколько дней

Іван Дзедушкін • 09/2/21 20:19 • Здарэнні

Три раза гонял на тракторе за «горючим» сторож мехмастерских одного из хозяйств Полоцкого района, пока «МТЗ-82» не опрокинулся.



Заведующий мастерскими утром обнаружил, что на месте нет не только «Беларуса», но и сторожа. Он вызвал милицию и трактор вскоре нашли перевернутым в кювете у соседней деревни, а вот человек пропал…

Сторожа искали несколько дней и в результате нашли. Он был жив и скрывался в одном из дачных домов. В милиции мужчине пришлось рассказать, что приключилось в ту злополучную ночь.

Как оказалось, к нему на работу в гости пришел родственник. Мужчины коротали время с бутылочкой, но выпивка скоро закончилась. Тогда сторож завел колхозный «Беларус» и рванул за добавкой. Впрочем, и этой бутылки надолго не хватило, в результате колхозник сделал три рейса за спиртным на тракторе.

Однако во время третьей поездки, толи промилле взяли верх, толи ухудшилась дорожная обстановка, и сторож не совладал с железным конем. Трактор съехал в кювет и перевернулся.

Мигом протрезвевший колхозник решил спрятаться от греха подальше. Но его все же нашли, теперь в отношении сельчанина возбудили уголовное дело за угон колхозной техники, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.