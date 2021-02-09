Три месяца не могут поставить диагноз малышу в Витебске. За это время заразилась вся семья

Сяржук Серабро • 09/2/21 15:48 • Здароўе

За три месяца витебские врачи не смогли определить, чем болеет маленький мальчик из Билево, а симптомы инфекции уже появились у членов семьи.



В редакцию «ННВ», обратилась жительница Билево Алина К. (данные есть редакции), которая пожаловалась, что три месяца ее с ребенком «футболят» из одного медучреждения в другое, но не могут поставить мальчику точный диагноз и назначить необходимое лечение.

По словам Алины, все началось еще в ноябре. Ее сын двух с половиной лет находился дома после перенесенной вирусной пневмонии (тесты на коронавирус были отрицательными). Иногда они выходили погулять, ни с кем не контактируя.

Внезапно у мальчиа до 39 градусов поднялась температура, сбить ее не получалось. После нескольких вызовов «скорой» малыша госпитализировали в Витебскую детскую областную клиническую больницу. Там ему, по словам матери, назначили капельницы с физратвором и глюкозой, после чего температура снизилась, но появилась сыпь.

Кроме того, после выписки они узнали, что стали контактом первого уровня, так как у соседей по плате выявили COVID-19. На третий день после выписки температура у ребенка поднялась выше 37 градусов, а позже во рту мальчика появилась сыпь.

Когда сыпи стало больше, мама отвезла сынишку к дежурному стоматологу, который назначил лечение от стоматита. Поскольку улучшения не наступило, они снова пошли на прием к стоматологу. Другой врач назначил другое лечение и после курса ребенок почувствовал себя лучше.

Однако вскоре сыпь снова появилась, а температура через некоторое время поднялась уже до 37,5 градуса, эти симптомы сохранялись в течение месяца. После этого Алина обратилась в инфекционное отделение детской больницы, но ребенка туда не госпитализировали из-за отсутствия мест. После звонка главному педиатру области, мальчика осмотрела инфекционист со званием доцента и поставила диагноз «Энтеровирус». К этому времени сыпь появилась у всей семьи, а у старшей сестры малыша и его мамы также поднималась температура.

По рекомендации инфекциониста мальчика с мамой всё же госпитализировали. Взяли необходимые анализы и выписали домой. Вскоре пришел результат анализов, согласно которому диагноз «Энтеровирус» не подтвердился.

После очередного звонка главному педиатру семье назначили консультацию в диагностическом центре у инфекциониста, заведующего кафедрой ВГМУ. Сделали анализы на корь, краснуху и внезапную детскую экзантему, но эти анализы тоже пришли отрицательные.

После этого мальчика направили на кафедру ВГМУ в детскую больницу.

— Там нас осмотрел педиатр доцент и назначила консультацию стоматологов доцентов на кафедре ВГМУ в детской поликлинике на Смоленской улице. Они были крайне удивлены, что их коллеги из этой поликлиника назначили ребёнку ацикловир, который ему и близко не нужен был, потому что эта сыпь «не их профиль». Лор нас тоже смотрел. Тоже «не их профиль», — рассказывает Алина о результатах походов по специалистам.

Точного диагноза ребенку так и не поставили. После этого Алина позвонила в главное управление здравоохранения Витебской области Вишневецкому, но поговорить удалось только с секретаршей. После этого звонка малышу назначили медико-генетическую экспертизу в диагностическом центре, по результатам которой должны были отправить в РНПЦ «Мать и дитя».

Однако, по словам матери, во время осмотра генетик сказала, что это и «не её профиль», а ребенку нужно надо не в генетическое отделение, а в инфекционное, куда она направить его не может. После этого Алине пришлось снова звонить в облздрав, чтобы медики предприняли дальнейшие шаги. Через некоторое время ей перезвонила осматривавшая ребенка врач из диагностического центра и сказала, что «их вопрос будут решать на высшем уровне».

С тех пор прошла неделя, но родителям больного мальчика никто больше не звонил. У ребенка по-прежнему сыпью во рту и температура до 37,5 градусов. При этом старшая сестра малыша продолжает посещать школу.