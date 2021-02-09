Милиционер в райцентре получает в полтора раза больше средней зарплаты по району?
Зарплату от 1300 рублей предлагает Браславский РОВД потенциальным соискателям работы. Сравнили ее со средней по району.
Сообщение о вакансиях появилось в газете «Браслаўская звязда». Согласно этой информации, отделу внутренних дел Браславского райисполкома требуются сотрудники в подразделение участковых инспекторов милиции и ГАИ.
Соискатели должны быть не старше 35 лет, не иметь судимостей, а также административных взысканий за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство, либо управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
При этом потенциальным сотрудникам обещают заработную плату от 1300 рублей (для офицерского состава).
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Браславском районе в 2020 году составила 861 рубль 50 копеек. Таким образом, оклад, который обещают в Браславском РОВД превышает ее как минимум в полтора раза.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.