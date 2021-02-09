Каин и Авель — в Витбеске пенсионер зарубил брата и покончил жизнь самоубийством

Іван Дзедушкін • 09/2/21 10:57 • Крымінал

8 февраля родственник нашел тела двух пожилых братьев без признаков жизни в одной из квартир в Витебске. Что там произошло?



По предварительной версии следствия, в ходе возникшей ссоры 64-летний мужчина нанес несколько ударов своему 58-летнему брату, в том числе он бил его топором.

В результате младший мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер. Спустя некоторое время убивший его старший брат покончил жизнь самоубийством в той же квартире.

Место преступления осмотрела следственно-оперативная группа. Они зафиксировали следовую картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 139 УК — убийство. Расследование этого уголовного дела продолжается, сообщается пресс-службой СК.