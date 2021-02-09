Алексиевич, Короткевич и Синсеро: что читали жители Витебщины во время эпидемии COVID-19

ННВ • 09/2/21 12:39 • Культура

Пандемия коронавирусной инфекции, социальная дистанция, удаленная работа — минувший, 2020-й год, был непростым испытанием для многих людей. Это сказалось даже на выборе книг, которые чаще всего читали жители Витебской области.



Лидерами стали книги по психологии, саморазвитию и личностному росту, а также романы-антиутопии и, конечно, классика. Вместе с компанией OZ рассказываем, что читали витебляне и жители регионов в 2020 году. Для анализа предпочтений мы взяли три города — Витебск, Полоцк и Оршу.

Начнем с топа белорусских книг. На Витебщине отдавали предпочтение своим землякам — Короткевичу и Борщевскому, но читали и других авторов: от классика Мележа и нобелевского лауреата Алексеевич до наших современников Мартиновича и Горвата.

На первом и на третьем месте в Витебске оказался белорусский классик Владимир Короткевич с романом “Каласы пад сярпом тваім” и исторической повестью “Дзiкае паляванне караля Стаха”. Второй стала Светлана Алексиевич и ее книга “У войны не женское лицо”. Далее “Радзіва "Прудок". Дзённік” Андруся Горвата, а пятым стал Виктор Мартинович с книгой “Мова”.

Жители Полоцка отдали предпочтение сборнику рассказов Яна Борщевского “Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. На втором и третьем месте оказались книги Светланы Алексиевич “Время секонд хэнд” и “Чернобыльская молитва. Хроника будущего”. Далее идет вышеупомянутый роман “Каласы пад сярпом тваім” Владимира Короткевича, а закрывает пятерку лидеров роман еще одного белорусского классика Івана Мележа “Людзі на балоце”.

В Орше лидируют книги Светланы Алексиевич и Владимира Короткевича. На первом месте “Время секонд хэнд” нобелевского лауреата, далее идут произведения белорусского классика “Каласы пад сярпом тваім” и “Дзiкае паляванне караля Стаха”. На четвертом и пятом месте также оказались книги Алексиевич “У войны не женское лицо” и “Чернобыльская молитва. Хроника будущего”.

В Витебске, Орше и Полоцке, так же, как и в других регионах страны, в общем читательском топе лидирует мировой бестселлер “НИ СЫ” Джен Синсеро” — книга о техниках личностной трансформации, которые автор проверила на себе, переосмыслила и усовершенствовала. Второе место у книги популярного российского психолога Михаила Лабковского “Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым”. Марк Мэнсон с книгой “Тонкое искусство пофигизма” стал третьим. Четвертым в Витебске стал роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», в Полоцке это же произведение на пятом месте, в Орше между тем книга даже не попала в топ десять. Пятым в Витебске и Орше стал детектив Майка Омера “Внутри убийцы”. Что касается четвертой позиции, то в Полоцке — это детский бестселлер “Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1”, а в Орше — «НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты» Джен Синсеро.

Также в Витебске, как и в столице, активно покупали литературу о здоровье, красоте и феминизме. А вот книги, которые обещают помочь улучшить финансовое положение, интересовали могилевчан и гомельчан, а у жителей Витебской области они не пользовались таким же спросом. Классику чаще читали в Гродно и Минском регионе.

К слову, по популярности товаров книги в Витебском регионе лишь на втором месте. Там чаще всего покупали канцелярию и товары для учебы. Третье заняли сувенирная продукция, одежда и галантерея. Далее — продукты и товары для творчества и развлечения.