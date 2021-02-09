Афіша Витебская афиша с 8.2.2021 по 14.2.2021 года

Ульяна Церашкова • 09/2/21 17:18 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

8.02–10.02

"Огонёк-Огниво". Анимация, Россия, 6+ (9:20 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Заступник". Триллер, экшн, США, 16+ (17:00). Цена: 5,70–6,60.

"Северный ветер". Драма, Россия, 18+ (19:05). Цена: 5,70–6,60.

"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (15:00). Цена: 5,70–6,60.

"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (13:00). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (21:25). Цена: 5,70–6,60.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (11:00 детский). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.

11.02–17.02

"Пончары. Глобальное закругление". Мультфильм, 2D/3D, Канада, Китай, США, 6+ (10:30 детский, 12:10, 15:35 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 2,50.

"Love". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Огонёк-Огниво". Анимация, Россия, 6+ (8:45 детский, 13:50). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Заступник". Триллер, экшн, США, 16+ (17:15). Цена: 5,70–6,60.

"Северный ветер". Драма, Россия, 18+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

8.02–10.02

"Огонёк- Огниво". Анимация, Россия, 6+ (11:00 детский, 12:40, 14:20, 17:30).

Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Да, Боже, да". Драма, комедия, США, 16+ (16:00). Цена: 5,70–6,60.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?". Драма, Россия, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (17:50). Цена: 5,70–6,60.

"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (15:50, 19:50). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (19:10). Цена: 5,70–6,60.

"Дать дуба в округе Юба". Драма, комедия, триллер, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (9:35 кроме 6.02, 11:40, 13:45; 8:55 детский кроме 6.02). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.

11.02–17.02

"Пончары. Глобальное закругление". Мультфильм, 2D/3D, Канада, Китай, США, 6+ (9:40 детский 3D, 11:20, 13:00 3D, 14:40 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00.

"Родные". Комедия, Россия, 12+ (16:20, 19:45). Цена: 5,70–6,60.

"Love". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.

"Приворот. Чёрное венчание". Ужасы, мелодрама, Россия, 16+ (18:10, 21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Огонёк- Огниво". Анимация, Россия, 6+ (10:35 детский, 12:20). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Да, Боже, да". Драма, комедия, США, 18+ (18:15). Цена: 5,70–6,60.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?". Драма, Россия, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (16:10). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (8:30 детский, 1:05 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+.

"Спасите Колю!". Комедия, Россия, 12+.

"Батя". Комедия, Россия, 16+.

"Спаситель". Боевик, мелодрама, Марокко, 18+.

"Аферистка". Криминальная комедия, Великобритания, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

10.02 (19:00) «Незагойная рана». Споведзь.

11.02 (19:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

12.02 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

13.02 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.

13.02 (18:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

14.02 (18:00) «Асенні rock’n’roll». Міні-серыял для мужчыны і жанчыны па п’есе «Rock'n'roll на захадзе сонца». Камерная сцэна.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

12.02 (18:00) «Маскарад (16+)». Спектакль для дарослых.

14.02 (11:00) «Зімовы баль» (5+).

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

12.02 (19:00) «Все начинается с любви». Концерт камерно-инструментальной музыки

13.02 (11:00) «Как кукла Ляля на барабане играла». Оркестр ансамбля “Талака”.

13.02 (11:00) Цикл лекций-концертов «ad libitum». Белорусский инструментальный фольклор. Оркестр ансамбля “Талака”.

14.02 (11:00) Концерт органной музыки «Космическое путешествие».

14.02 (19:00) Эстрадный концерт «Время любить».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Свидетели эпохи». Выставка памяти витебского фотографа С. А. Юрковского (до 31.03).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников (до 17.02).

Проект «В потоке времени». Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году.

«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.

«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).

«Возвращение жар-птицы». Персональная выставка Елены Карпицкой.

«Великие земляки». Выставка живописных работ Леонида Щемелёва и Антона Корженевского. Из фондов ВОКМ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

Выставка к 50-летию областной организации Белорусского союза художников.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Дистанция: 2020». Выставка Нины Ковалевой.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

**пр-т Фрунзе, 11

Персональная выставка живописи Петра Гривусевича (Полоцк).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Зимы очарование». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

«Сказки леса». Фотовыставка Евгения Жиляева, Москва (до 14.02).

«Маляваныя гісторыі». Выстава (да 22.02).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Фотовыставка Василия Белякова.

Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.

Концертный зал «Витебск»

**парк Фрунзе, 1

"Ничосе". Выставка удивительных фактов и достижений (до 4.04).

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

8.02, 10.02, 12.01 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.