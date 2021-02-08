В больнице умер мужчина, пострадавший на пожаре в многоэтажке на улице Воинов-Интернационалистов

Зоя Машэка • 08/2/21 11:48 • Здарэнні

Утром 7 февраля в больнице умер 62-летний мужчина, которого двумя днями ранее спасли на пожаре в многоэтажке на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске.



Пожар произошел 5 февраля около 21:08 в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Из горящего помещения спасатели вынесли хозяина жилья, а вышерасположенных квартир эвакуировали 10 человек.

С ожогами и отравлением продуктами горения пострадавшего госпитализировали в больницу, однако, не смотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Мужчина умер 7 февраля в 7:10, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.