Сильная метель при ветре до 20 м/с — синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Витебской области

ННВ • 08/2/21 16:16 • Здарэнні

Сильные морозы сменятся метелью и ветром с порывами скоростью до 20 м/с. Из-за непогоды на 9 февраля в Витебской области также объявлен оранжевый уровень опасности.



В ночь с понедельника на вторник во многих районах на Беларусь обрушиться снегопад, днем непогода переместится в восточную часть страны.

На большей части территории Беларуси ожидается метель, в результате чего на дорогах появятся снежные заносы.

Уже ночью ветер усилится порывами 15-20 метров в секунду, такой сильный ветер в 8 баллов по шкале Бофорта днем сохранится на северо-восточной половине Витебской области.

В Витебске при этом температура воздуха 9 февраля ночью может опуститься до -16 °C, а днём — до -11 °C.