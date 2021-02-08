Подростка убило диском УШМ в Шумилинском районе

• 08/2/21 18:35 • Здарэнні

Смертельные травмы получил 16-летний подросток из Шумилинского района во время работы с угловой шлифовальной машинкой.
УШМ, угловая шлифовальная машинка, «болгарка», зачистка. Иллюстративное фото pixabay.com

Мальчишка что-то обрабатывал «болгаркой» во дворе своего дома, когда в УШМ лопнул диск. Подросток получил травмы, и его мать вызвала «скорую».

Доставить до больницы пострадавшего паренька не успели, он умер в машине скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти. По факту гибели несовершеннолетнего Шумилинский РОСК начал проверку, сообщается пресс-службой СК.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 