Подростка убило диском УШМ в Шумилинском районе

Іван Дзедушкін • 08/2/21 18:35 • Здарэнні

Смертельные травмы получил 16-летний подросток из Шумилинского района во время работы с угловой шлифовальной машинкой.



Мальчишка что-то обрабатывал «болгаркой» во дворе своего дома, когда в УШМ лопнул диск. Подросток получил травмы, и его мать вызвала «скорую».

Доставить до больницы пострадавшего паренька не успели, он умер в машине скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти. По факту гибели несовершеннолетнего Шумилинский РОСК начал проверку, сообщается пресс-службой СК.