Подростка убило диском УШМ в Шумилинском районе
Смертельные травмы получил 16-летний подросток из Шумилинского района во время работы с угловой шлифовальной машинкой.
Мальчишка что-то обрабатывал «болгаркой» во дворе своего дома, когда в УШМ лопнул диск. Подросток получил травмы, и его мать вызвала «скорую».
Доставить до больницы пострадавшего паренька не успели, он умер в машине скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти. По факту гибели несовершеннолетнего Шумилинский РОСК начал проверку, сообщается пресс-службой СК.
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