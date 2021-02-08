Два человека умерли от COVID-19 в Миорском районе в 2020 году

Сяржук Серабро • 08/2/21 13:11 • Здароўе

Две смерти от коронавируса официально зарегистрированы в Миорском районе в 2020 году, об этом сообщили во время итогового медико-санитарного совета региона.



Всего за 2020 год в этом районе с COVID-19 амбулаторно лечилось 648 человек, а медицинскую помощь в стационаре получали 302 пациента. 11 жителей Миорщины, больных коронавирсной инфекцией, перевели в другие лечебные учреждения, такие данные приводятся газетой «Міёрскія навіны» со ссылкой на главврача Миорской центральной районной больницы Елену Суивую.

Т.е. в прошлом году там было либо 950 случаев заражения, либо 961, если пациенты, переведенные в другие больницы, учитываются отдельно. Два человека в результате болезни умерли, таким образом, смертность от коронавирусной инфекции составила всего 0,2% от заболевших.

Напомним, что по состоянию на 30 декабря, как мы сообщали, в регионе было свыше 900 случаев COVID-19, что вполне совпадает с приведенными выше цифрами. 11 января в Миорском районе было уже более 1000 случаев заражения коронавирусом, новые больные, естественно, не попали в прошлогоднюю статистику.

Как пишет газета, на борьбу с эпидемией коронавируса района израсходовал 1 400 000 рублей, при этом было получено свыше 101 000 рублей спонсорской помощи. В местной больнице появился некий аппарат для обследования на COVID-19, два кислородных концентратора и наборы для тестов на антитела.

В 2020 году в Миорском районе умерло 427 человек, что всего на 5 человек или 1,2% больше, чем в 2019 году. 84 из умерших были в трудоспособном возрасте.