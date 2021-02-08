Чтобы взять ипотеку на «однушку» в Витебске надо получать почти 3000 рублей в месяц?

Сяржук Серабро • 08/2/21 21:40 • Эканоміка

Недавно «Беларусбанк» сообщил о новом кредите для покупки жилья «Ипотека Экспресс». Посчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку однокомнатную квартиру в Витебске.



Этот кредит предоставляется только под залог (ипотеку) покупаемого жилья, которое не должно быть обременено правами третьих лиц и арестами. Выдают его в размере 100% стоимости жилья под 21% на 20 лет.

УКС города Витебска предлагает в строящемся на Московском проспекте в Билево однокомнатные квартиры площадью 47,61 квадратного метра за 63 717 рублей 42 копейки (без отделки).

Для того, чтобы получить кредит на такую сумму, согласно калькулятору на сайте банка потребуется среднемесячный доход не менее 2761 рубля 9 копеек. Так как при этом не учитываются доходы родственников, то это должна быть зарплата и другие доходы одного члена семьи.

Первый месячный платеж за такую квартиру составит 1 380 рублей 54 копейки. Потом он будет уменьшаться, так как основной долг выплачивается равными долями, процентов — по остатку. За 20 лет за «однушку» стоимостью около 64 000 рублей банку придется отдать 329 950 рублей 4 копейки (из них 266 232 рубля 62 копейки — проценты).

Как мы сообщали ранее, на рынке жилья в Витебске в пролом году средняя цена 1-комнатных квартир в Витебске варьировалась от 17 до 24 тысяч долларов или примерно от 44 500 до 63 000 рублей.

Таким образом, чтобы купить «однушку» на вторичном рынке потребуется среднемесячный доход в 1928 рублей 33 копейки. В первый месяц нужно будет платить 964 рубля 17 копеек, за весь срок пользования кредитом сумма составит 230 435 рублей 83 копеек (из них 185 935 рубля 83 копейки — проценты).