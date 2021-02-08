Более миллиона рублей потратит на свое телевидение Витебская область

• 08/2/21 12:38 • Грамадства

Тендер с ориентировочной стоимостью 1 008 855 рублей на создание пакета телепередач объявило Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского областного.
Телеоператор. Иллюстративное фото pixabay.com

Эти деньги должны пойти на услуги по созданию и телевизионному вещанию пакета социально значимых телевизионных передач на территории Витебской области, а также осуществление телевизионного вещания в режиме прямого эфира общественно значимых мероприятий.

Закупка услуг производится на период с марта по декабрь 2021 года. За это время ланируется выпустить следующее количество передач:

  • «Витебский вестник» — 218;
  • «7 дзён» — 43;
  • «Вечерний Витебск» — 196;
  • «Стракатыя пацеркi» — 196;
  • «Вяскоўцы» — 21;
  • «Объективно» — 10;
  • «Спортинформ» — 42;
  • «Закон и порядок» — 44;
  • «Наша марка» — 21;
  • «Время Арт» — 39;
  • «Спадчына» — 22;
  • «Прямая линия» — 22;
  • «Еш, пакуль не запяеш» — 37;
  • «Музыкальные истории» — 22;
  • «Тур-да-вёскі» — 10;
  • «Актуальный репортаж» — 18.

Самыми объемными из них будут «7 дзён» (длительность 50 минут), «Время Арт» (длительность 45 минут) и «Вечерний Витебск» (длительность 45 минут).

Прямые эфиры запланированы с праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая и 3 июля, а также с областных «Дожинок».

Что касается технических характеристик, то передачи должны быть изготовлены в стандартном разрешении (SD) 720х576/50i и в высоком разрешении (HD) 1920х1080/50i.

Закупка услуг производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.

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