Более миллиона рублей потратит на свое телевидение Витебская область

Сяржук Серабро • 08/2/21 12:38 • Грамадства

Тендер с ориентировочной стоимостью 1 008 855 рублей на создание пакета телепередач объявило Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского областного.



Эти деньги должны пойти на услуги по созданию и телевизионному вещанию пакета социально значимых телевизионных передач на территории Витебской области, а также осуществление телевизионного вещания в режиме прямого эфира общественно значимых мероприятий.

Закупка услуг производится на период с марта по декабрь 2021 года. За это время ланируется выпустить следующее количество передач:

«Витебский вестник» — 218;

«7 дзён» — 43;

«Вечерний Витебск» — 196;

«Стракатыя пацеркi» — 196;

«Вяскоўцы» — 21;

«Объективно» — 10;

«Спортинформ» — 42;

«Закон и порядок» — 44;

«Наша марка» — 21;

«Время Арт» — 39;

«Спадчына» — 22;

«Прямая линия» — 22;

«Еш, пакуль не запяеш» — 37;

«Музыкальные истории» — 22;

«Тур-да-вёскі» — 10;

«Актуальный репортаж» — 18.

Самыми объемными из них будут «7 дзён» (длительность 50 минут), «Время Арт» (длительность 45 минут) и «Вечерний Витебск» (длительность 45 минут).

Прямые эфиры запланированы с праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая и 3 июля, а также с областных «Дожинок».

Что касается технических характеристик, то передачи должны быть изготовлены в стандартном разрешении (SD) 720х576/50i и в высоком разрешении (HD) 1920х1080/50i.

Закупка услуг производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.