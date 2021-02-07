Очередная авария водопровода в Орше. Ремонт идет при 17-градусном морозе

ННВ • 07/2/21 11:45 • Здарэнні

Вечером 6 февраля в Орше очередной раз прорвало водопровод, без воды остались 53 частных дома.



Прорыв трубопровода холодного водоснабжения на этот раз произошел в районе Новотракторной улицы примерно в 19:50.

Ремонт начался сегодня, 7 февраля, в 9:00, в это время температура воздуха в Орше была -17 °C. Заменить поврежденные трубы и восстановить водоснабжение частного сектора планируют 14:00, сообщается пресс-службой МЧС.