Очередная авария водопровода в Орше. Ремонт идет при 17-градусном морозе

• 07/2/21 11:45 • Здарэнні

Вечером 6 февраля в Орше очередной раз прорвало водопровод, без воды остались 53 частных дома.
Ночной ремонт аварийного участка теплотрассы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Прорыв трубопровода холодного водоснабжения на этот раз произошел в районе Новотракторной улицы примерно в 19:50.

Ремонт начался сегодня, 7 февраля, в 9:00, в это время температура воздуха в Орше была -17 °C. Заменить поврежденные трубы и восстановить водоснабжение частного сектора планируют 14:00, сообщается пресс-службой МЧС.

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